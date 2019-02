Celtics leiden feestavond Boston in

Enkele uren voordat de New England Patriots de Super Bowl wonnen, was het al feest in Boston. De basketballers van Boston Celtics wonnen daar voor eigen publiek van Oklahoma City Thunder: 134-129. Kyrie Irving was de grote man bij de thuisclub met 30 punten en 11 assists.

,,Wij hebben onze taak gedaan, nu jullie Patriots”, schreven de Celtics op Twitter. De ploeg van quarterback Tom Brady volgde het voorbeeld van de basketballers uit Boston. Duizenden fans kwamen in stadspark Boston Common samen om de winst van de Patriots te vieren. Dinsdag worden de American footballers gehuldigd in de stad.

De Celtics staan met 34 overwinningen tegenover 19 nederlagen op de derde plaats in de oostelijke divisie van de NBA. Oklahoma City Thunder (33-19) neemt in het westen dezelfde positie in. Russell Westbrook liet bij de Thunder een zogeheten triple-double aantekenen (22 punten, 12 rebounds, 16 assists), maar dat was niet genoeg voor de winst. Toronto Raptors, de nummer twee in het oosten, versloeg LA Clippers met 121-103.