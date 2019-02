Daviscupwinnaar Kroatië als tweede geplaatst

Het tennisteam van Kroatië, dat vorig jaar november de laatste Daviscup ‘oude stijl’ won, is niet als eerste geplaatst op het landentoernooi in de nieuwe opzet. Frankrijk, dat de finale verloor, is als hoogste ingeschaald voor de finaleronde van het toernooi in november van dit jaar in Madrid.

Achttien landen strijden in de finaleweek om de begeerde trofee. Het Nederlands team doet ook mee. Robin Haase loodste afgelopen weekeinde Oranje naar de finale met een zege op Tsjechië. De loting voor de groepsindeling is op 14 februari. Er komen zes groepen van drie landen. De winnaars van elke groep en de beste twee nummers twee gaan door naar de knock-outfase.

De toplanden zitten in pot 1. Daarin Frankrijk, Kroatië, Argentinië, België, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Nederland, dat in de landenranking van de Daviscup op de zestiende plaats staat, komt in pot 3.