Haas als eerste naar buiten

De Amerikaanse renstal Haas showt als eerste zijn race-auto voor het komende seizoen in de Formule 1. Het team onthult donderdag in Londen de nieuwe bolide, die er vooral in kleurstelling heel anders zal uitzien. De nieuwe hoofdsponsor, energiedrankfabrikant Rich, heeft bedongen dat zwart en goud een voorname rol spelen. Vorig seizoen reed Haas met wit-rode auto’s.

Haas heeft geen wijzigingen in de bezetting van de stoeltjes. Evenals in 2018 kruipen de Fransman Romain Grosjean en de Deen Kevin Magnussen achter het stuur.

Red Bull, het team van Max Verstappen, presenteert volgende week woensdag (13 februari) de RB15, de auto voor het nieuwe seizoen. De week daarna zijn de eerste testdagen op het circuit van Barcelona. De eerste grand prix van het jaar is op 17 maart in het Australische Melbourne.