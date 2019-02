Minister keurt uitlevering Mallya goed

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid heeft de uitlevering van Vijay Mallya aan India goedgekeurd. De voormalig eigenaar en teambaas van Formule 1-renstal Force India moet in zijn geboorteland terechtstaan voor belastingfraude en witwassen.

Javid heeft gehoor gegeven aan een uitspraak van een rechtbank in Londen, die twee maanden geleden besliste dat Mallya terug moet naar India. De 63-jarige zakenman hoeft niet per direct weg uit Engeland; hij heeft nog 14 dagen de tijd om in beroep te gaan.

Mallya ‘vluchtte’ in maart 2016 naar Groot-BrittanniĆ« toen de bodem hem te heet onder de voeten werd in India. De beschuldigingen over financiĆ«le malversaties stapelden zich op. Mallya zou na het faillissement van zijn eigen luchtvaartmaatschappij Kingfisher in 2012 nog zo’n 1,3 miljard euro verschuldigd zijn aan Indiase banken.