Van Dijk raakt nog niet in paniek

Virgil van Dijk bewaarde de rust na het tweede gelijkspel op rij van Liverpool in de Premier League. ,,Het is zoals het is”, stelde de verdediger van de koploper van Engeland . ,,We staan nog steeds bovenaan en zitten nog steeds in de titelrace. Laten we ook blijven genieten.”

Liverpool bleef steken op een gelijkspel in de uitwedstrijd tegen West Ham United (1-1). De koploper verspeelde woensdag ook al twee punten tegen Leicester City (1-1). Liverpool heeft nog maar drie punten meer dan nummer twee Manchester City. Tottenham Hotspur heeft de achterstand tot vijf punten verkleind.

Liverpool oogde vermoeid en kon niet camoufleren dat het de geblesseerde Georginio Wijnaldum, Joe Gomez en Trent Alexander-Arnold miste. ,,Ik denk dat we ook over goede vervangers beschikken”, zei Van Dijk. ,,We hebben een brede selectie. West Ham United heeft goed verdedigd. Ze maakten het ons lastig.”