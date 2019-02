Verstappen nog voorzichtig over kansen

Max Verstappen is nog wat voorzichtig over zijn kansen in het komende seizoen in de Formule 1. ,,Ik denk niet dat we meteen met Ferrari en Mercedes kunnen strijden qua vermogen, maar Honda zet alles op alles om zo snel mogelijk bij te komen”, zegt hij op Verstappen.nl. ,,Ik merk dat er in het team veel positieve energie is. Je merkt dat de drive er is om te winnen.”

Verstappen heeft de nieuwe Red Bull nog niet in het echt gezien. De onthulling van de bolide voor 2019 is woensdag 13 februari. De verwachtingen zijn hooggespannen omdat de renstal dit seizoen voor het eerst met een motor van Honda rijdt. De afgelopen jaren reed Red Bull met een krachtbron van Renault, maar uit onvrede over de betrouwbaarheid en prestaties verbrak Red Bull vorig seizoen de samenwerking.

,,Het is een nieuw begin met Honda, iedereen is zeer gemotiveerd. We weten nog niet hoe goed de auto en de motor zijn, en hoe goed de concurrentie is. Dat is ook voor mij afwachten. We gaan proberen zoveel mogelijk races te winnen. Als dat het geval is kan je uiteindelijk ook voor het kampioenschap gaan.”