Blessure houdt tennisser Zverev uit Rotterdam

Alexander Zverev heeft zich afgemeld voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De nummer drie van de wereld heeft toernooidirecteur Richard Krajicek dinsdag laten weten dat hij volgende week niet in actie kan komen. De 21-jarige Duitser kampt met een enkelblessure.

,,Zverev had in aanloop naar de Australian Open al problemen met zijn enkel en tijdens de Daviscup is deze blessure teruggekeerd”, aldus Krajicek. De plek van Zverev wordt overgenomen door de Australiër Matthew Ebden.

Krajicek heeft een wildcard gegeven aan Tomás Berdych. De 33-jarige Tsjech wist in 2014 het toernooi in Rotterdam te winnen. Een jaar later verloor hij de finale.

,,Berdych is er afgelopen seizoen met rugproblemen een tijd uit geweest, maar nu is hij weer terug”, zegt Krajicek over de Tsjech die bij de Australian Open de vierde ronde haalde. ,,Het is mooi om een oud-winnaar terug te zien in Rotterdam.”

Eerder meldde de Bulgaar Grigor Dimitrov zich al af met een schouderblessure. Hij werd vervangen door Martin Klizan.

Het 46e ABN AMRO World Tennis Tournament wordt gehouden van 9 tot en met 17 februari in Ahoy.