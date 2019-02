‘Foute’ bal doodt vrouw in Amerikaans honkbal

Voor de derde keer sinds de oprichting van de major league van het Amerikaanse honkbal is een toeschouwer dodelijk getroffen door een bal die de tribune in vloog. ESPN bericht dat het incident op 25 augustus heeft plaatsgevonden.

De 79-jarige Linda Goldbloom werd aan het hoofd geraakt bij het duel tussen Los Angeles Dodgers en San Diego Padres. ,,De eerste hulp kwam meteen naar haar toe en vroeg of het goed ging”, zegt dochter Jana Brody tegen ESPN. ,,Ze zei nee en is daarna onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht.” Daar overleed ze vier dagen later.

Linda Goldbloom bezocht de wedstrijd met haar man Erwin om hun 59e trouwdag te vieren. De teams in de major league hebben de meeste vakken afgeschermd met netten, maar dat was niet het geval bij de plaatsen van de familie Goldbloom.

Volgens ESPN deden vergelijkbare incidenten in de major league zich eerder voor in 1943 en 1970.