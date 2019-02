‘Assen doet nog volop mee voor Formule 1’

Het TT Circuit in Assen is geenszins uit beeld voor Formule 1. Dat zegt Jos Vaessen, de voorzitter van de stichting die werkt aan het binnenhalen van de Grand Prix van Nederland in 2020. ,,We hebben over enkele weken weer een gesprek met het management van de Formule 1 in Londen. We willen er klaar voor zijn als het Zandvoort niet lukt de financiën op tijd rond te krijgen.”

Vaessen reageert daarmee op het bericht dat RTL Nieuws dinsdag naar buiten bracht. Uit een vertrouwelijke brief zou blijken dat Zandvoort tot en met 31 maart de tijd krijgt om de benodigde miljoenen voor de organisatie van een grand prix te vergaren. Lukt dat niet, dan gaat de Formule 1 in gesprek met locaties buiten Nederland en zou dus ook Assen afvallen. ,,Er staat in die brief helemaal niet dat wij niet meer meedoen. Het is bekend dat Zandvoort vanwege zijn geschiedenis de eerste keus is, maar als het daar niet lukt, is Assen het alternatief. Dat is niet veranderd, het management de Formule 1 is daarin open naar ons”, aldus Vaessen.

De kosten voor het organiseren van een Formule 1-race in Zandvoort bedragen 30 tot 40 miljoen euro. Het circuit, waarvan prins Bernhard van Oranje mede-eigenaar is, moest dinsdag een tegenvaller incasseren; het kabinet geeft geen geld. Het circuit had om een jaarlijkse overheidsbijdrage van 5 miljoen euro gevraagd, maar minister Bruno Bruins (Sport) voelt er niets voor een commercieel evenement waar een beursgenoteerd Amerikaans bedrijf (Liberty Media) zijn geld mee verdient, te sponsoren.

Financiële perikelen zijn er in Assen niet, zegt Vaessen. ,,Wij hebben de financiën rond. Een grote investeerder is bereid garant te staan. Verder behoeft het circuit maar enkele aanpassingen om aan de voorschriften voor de Formule 1 te voldoen. Daar ligt denk ik het probleem in Zandvoort. Er is veel meer geld nodig om het circuit geschikt te maken. Vandaar dat wij volop doorgaan. Want stel dat op 1 april het besluit valt dat niet Zandvoort, maar Assen de grand prix in 2020 krijgt, dan beginnen we op 2 april met de voorbereidingen.”