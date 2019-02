James lijdt grootse nederlaag ooit

Basketballer LeBron James heeft de grootste nederlaag in zijn imposante carrière in de Amerikaanse NBA geleden. De vedette kreeg met zijn ploeg Los Angeles Lakers een pak slaag van Indiana Pacers met 136-94. Een verlies met 42 punten verschil was hem in zestien jaar NBA niet eerder overkomen.

James bereikte in de rampwedstrijd nota bene een mijlpaal door als vijfde speler ooit de grens van 32.000 punten te doorbreken. Hij maakte tegen de Pacers 18 punten en kwam daarmee op een totaal van 32.008.

De viervoudig beste speler van de NBA speelde pas zijn tweede wedstrijd na een afwezigheid van een maand door een liesblessure. Hij bleef tegen Indiana het vierde kwart op de bank zitten. De stand was toen al zo nadelig voor de Lakers, dat een nederlaag niet meer was af te wenden.

Bojan Bogdanovic (24 punten) en Myles Turner (22 punten) waren de topschutters voor de winnende ploeg uit Indianapolis.