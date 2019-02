Kramer voelt zich beter dan in Collalbo

Hoe minder Sven Kramer over zijn rugproblemen hoeft te praten, des te beter gaat het met hem. Dan is hij weer ‘Sven The Man’, dan is hij weer de schaatskoning die hij al ruim een decennium is. Tijdens het gebruikelijke persmoment in de aanloop naar de WK afstanden in Inzell, vanaf donderdag tot en met zondag, kwam zijn sluimerende kwetsuur slechts zijdelings ter sprake. Dat zegt veel, zo niet alles, over de vorm waarin hij moment verkeert en het vertrouwen dat hij uitstraalt.

,,Ik hoop het nog een maandje zo vol te kunnen houden”, zegt de 32-jarige Fries met lichte zelfspot. Na de vierdaagse in Zuid-Duitsland wacht voor hem alleen nog de WK allround in Calgary (2-3 maart). Door zijn deels mislukte voorseizoen, vanwege aanhoudende rugklachten, gaat de afsluitende wereldbekerfinale op de recordbaan in Salt Lake City aan hem voorbij. Niet dat hij dat heel erg vindt.

,,Ik ben er niet echt rouwig om”, bekent Kramer, die in Inzell uitkomt op ‘zijn’ 5000 meter (donderdag) en op ploegachtervolging (vrijdag). ,,Kijk, in de zomer dacht ik nog: ‘top, een mooie finale in Salt Lake. Maar doordat ik te weinig wereldbekers heb gereden, mag ik niet deelnemen. Daar kan ik nu wel mee leven. Iedereen verwacht heel veel van die wereldbekerfinale en er zullen ook best wereldrecords sneuvelen, maar als je vijf dagen eerder om de wereldtitel allround heb gestreden, rijd je daarna in Salt Lake geen recordtijd meer, kan ik je wel vertellen.”

Kramer had bij de WK afstanden ook best eerder naar huis willen gaan. ,,Ik zei nog tegen de ploegleiding: ‘boek voor mij maar een ticket naar Nederland op vrijdagavond’. Maar toen bleek dat ik reserve zou zijn voor de 1500 meter op zondag. Nou ja, dan kan ik mijn ploeggenoot Patrick Roest nog even aan het werk zien. Ik hoop dat hij wint, zeker zaterdag op de 10.000 meter.”

Tot zijn eigen verbazing, én opluchting, prolongeerde Kramer nog geen maand geleden zijn Europese titel allround in Collalbo. ,,Ik denk dat ik nu beter ben dan toen”, zegt hij na enig nadenken. ,,In Italië ging het met mijn rug net weer wat beter en nu gaat het al langere tijd beter. Maar het blijft wel fragiel. Het kan overmorgen toch weer minder zijn. Dat zal nog wel even zo blijven. In de zomer gaan we proberen om die rug weer echt stabiel te krijgen. Gedurende het seizoen gaat dat nu eenmaal heel moeilijk.”