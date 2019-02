Lammers beoogde baas Formule 1-race Zandvoort

Jan Lammers is beoogd sportief directeur van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Hij krijgt de leiding als het circuit erin slaagt de Formule 1 terug te halen. Het management van de Formule 1 gunt Zandvoort een plek op de kalender van 2020 als het voor 31 maart van dit jaar de benodigde miljoenen voor de organisatie weet binnen te halen.

Lammers (62) is geboren en getogen Zandvoorter en heeft een hechte band met het circuit in de duinen. Als coureur heeft hij zelf twee keer de Grand Prix van Nederland op Zandvoort gereden. Hij heeft in totaal 43 races in de Formule 1 gereden en in 1988 won hij de 24 Uur van Le Mans. Afgelopen zomer deed hij voor de 24e keer mee aan de beruchte langeafstandrace in Frankrijk.

,,We zijn vereerd met het feit dat Jan Lammers als icoon uit de Formule 1 als sportief directeur wil gaan optreden voor dit unieke evenement”, aldus directeur Robert van Overdijk van Circuit Zandvoort.