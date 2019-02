Nuis meer dan ooit op zichzelf aangewezen

Hij staat bekend als een stoere bink. Kjeld Nuis heeft echter ook een gevoelige kant, die hij zo nu en dan zeker durft te tonen. Zo ook in de aanloop naar de WK afstanden in Inzell waar de 29-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma voor drie keer goud gaat (1000 m, 1500 m en teamsprint). Als het over zijn privéperikelen gaat, breekt zijn stem een beetje. ,,Het is lastig, ja, ook in sportief opzicht”, geeft de tweevoudig olympisch en wereldkampioen ronduit toe.

Nuis en zijn vriendin Jill gingen eind vorig jaar na een jarenlange relatie uit elkaar. ,,We gaan goed met de huidige situatie om, we proberen er het beste van te maken, sowieso voor ons zoontje Jax. Soms kan ik het van me afzetten, maar soms ook niet. De grilligheid die ik dit seizoen op de schaatsbaan vertoon, komt daar zeker een beetje vandaan.”

Nuis reed naar eigen zeggen tijdens de wereldbeker in Heerenveen als een ,,laffe flapdrol” de 1500 meter en schaatste afgelopen zaterdag op de 1000 meter in Hamar een ,,flutrace”. Tussendoor werd de Sportman van het Jaar ook nog gediskwalificeerd bij de EK sprint in Collalbo wegens het afsnijden van een bocht. Zijn ,,opgefokte” gedrag (citaat Nuis, die spijt betuigde) ten opzichte van de Nederlandse scheidsrechter Berri de Jonge kwam hem daarna ook nog eens op een officiële waarschuwing van de schaatsbond te staan.

,,Na mijn diskwalificatie belde ik als eerste met Jill. Met die kleine erbij, kwamen er ook wat tranen los. Jill heeft in de afgelopen jaren zeker deel van mijn succes uit gemaakt. En dat doet ze nog steeds. Bij de EK is ze er echt voor mij geweest.”

Nuis beseft nu echter dat hij het meer dan ooit op eigen kracht zal moeten doen. ,,Ik wil niet arrogant overkomen, maar het gaat de laatste weken echt heel lekker. Ik trek mijn schaatsen aan en het lijkt daarna wel of alles vanzelf gaat. Technisch rijd ik prima en de vereiste rondetijden komen makkelijk. Maar ja, dan moet ik het ook in wedstrijden laten zien en dat heb ik onder meer in Hamar niet gedaan. Ik lette te veel op mijn tegenstander Pavel Koelizjnikov en te weinig op mezelf. ‘Ik ga van je winnen’ dacht ik tijdens het tweede rondje, maar raakte daardoor zelf ritme en snelheid kwijt. Een keiharde les.”