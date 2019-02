Roest op 5000 meter in laatste paar

Schaatser Patrick Roest komt bij de WK afstanden in Inzell op de 5000 meter in de laatste race in actie. De regerend wereldkampioen allround rijdt in de tiende rit tegen de Duitser Patrick Beckert. Voor Roest (23) wordt het donderdag zijn eerste optreden bij dit toernooi op deze afstand. Hij is Nederlands kampioen op de 5 kilometer.

Titelhouder Sven Kramer werd tijdens de loting in het stadhuis van Inzell gekoppeld aan de Italiaan Davide Ghiotto. Zij komen in de zevende rit in actie. Jorrit Bergsma, de laatste vier keer steeds tweede achter Kramer, komt in de derde rit tegen de Wit-Rus Vitali Mikhailov uit.

Op de 3000 meter verschijnt olympisch kampioene Carlijn Achtereekte al in de eerste race aan de start, tegen de Noorse Sofie Haugen. Daarna is titelhoudster Ireen Wüst aan de beurt tegen de Noorse Ida Njatun. Nederlands kampioene Antoinette de Jong rijdt in het zevende paar tegen de Japanse Ayano Sato.

Op de teamsprint rijden de Nederlandse mannen tegen Polen in de laatste rit en de vrouwen tegen Italië, eveneens in de vierde en laatste race.