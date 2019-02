Thomas zet definitief streep door Giro

Geraint Thomas doet dit jaar definitief niet mee aan de Ronde van Italië. De Brit richt zich volledig op de Tour de France. ,,Het was verleidelijk, maar ik wil mijn kansen op een goede prestatie in de Tour niet in gevaar brengen. Als titelverdediger wil ik topfit aan de start te verschijnen”, aldus Thomas tegen de BBC.

Ploeggenoot Chris Froome, viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, liet eerder ook al weten niet mee te doen aan de Giro. Team Sky, de ploeg van Thomas en Froome, schoof eerder het Colombiaanse talent Egan Bernal al naar voren als kopman in de Ronde van Italië. De Nederlander Tom Dumoulin heeft dit jaar de Giro als hoofddoel.

De 102e editie van de Giro d’Italia start 11 mei met een 8,2 kilometer lange klimtijdrit in Bologna.