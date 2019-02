Vonn slaat training over voor afdaling

De Amerikaanse Lindsey Vonn heeft de training voor de afdaling overgeslagen, maar gaat de discipline wel skiën bij de wereldkampioenschappen in Åre. De Amerikaanse ploeg bevestigde dat de skiesters woensdag niet van start gaan bij de training maar dat Lindsey Vonn, Alice Merryweather en Laurenne Ross wel aan de start staan zondag bij de race.

Voor de 34-jarige Vonn is de afdaling haar laatste race uit haar succesvolle loopbaan. Vanwege aanhoudende knieproblemen stopt de olympisch kampioene afdaling van 2010.

Vonn crashte dinsdag bij de super-G toen ze met haar ski bleef hangen in een poortje. Ze vloog uit de bocht en bleef een tijdje liggen in de sneeuw. De 34-jarige Amerikaanse wist weer op haar ski’s te gaan staan en gleed onder luid gejuich van het publiek alsnog rustig naar de finish.

,,Ik heb een paar schrammen opgelopen, maar verder voel ik me geweldig”, zei de tweevoudig wereldkampioene die was geschrokken maar vastberaden is om zondag op de afdaling haar carrière af te sluiten.