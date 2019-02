De Jong baalt ondanks goede race

Antoinette de Jong was best tevreden met haar race, maar moest genoegen nemen met zilver. In de laatste rit dook de Tsjechische Martina Sablikova onder haar tijd van 3.59,41. De Tsjechische pakte met 3.58,91 haar vijfde wereldtitel op de 3000 meter. ,,Dit is zuur, ik had hier graag willen winnen”, zei De Jong bij de NOS. ,,Maar ik ben weer een plekje gestegen.”

De 23-jarige schaatsster van Team Jumbo-Visma was de afgelopen twee jaar steeds als derde geĆ«indigd op de 3000 meter. ,,Ik was dit jaar elke keer de sterkste op de 3000 meter. Dit was eigenlijk de afstand waar ik op mikte”, zei De Jong, die ook nog in actie komt op de 1000 en 1500 meter en op de ploegachtervolging.

De Jong had het liefst tegen Sablikova gereden. ,,Zij laat een mooie race zien. Ik ben ook best tevreden, maar ik weet dat het veel beter kan. Daarom doet dit wel pijn.”