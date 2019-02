Haase buigt in drie sets voor Medvedev

Robin Haase is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het ATP-toernooi in Sofia. De 31-jarige tennisser moest in drie sets buigen voor de als derde geplaatste Rus Daniil Medvedev: 7-5 2-6 2-6.

Haase begon goed tegen Medvedev, knokte zich terug van een break achterstand en sloeg op 5-6 in de eerste set toe. Medvedev herstelde zich echter snel en brak de Nederlander meteen. De Russische nummer zestien van de wereldranglijst hield die voorsprong vast en brak Haase nogmaals om met 6-2 de set te grijpen.

Medvedev won opnieuw de opslagbeurt van de Nederlander aan het begin van de derde set. Die achterstand kwam Haase niet meer te boven. Hij leverde nog eens zijn opslag in en zag Medvedev op 5-2 voor de wedstrijd serveren. Dat maakte de Rus af zonder een punt weg te geven.