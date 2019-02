Pedersen is Roest en Kramer te snel af

Sverre Lunde Pedersen is de nieuwe wereldkampioen op de 5000 meter. De Noorse schaatser was de Nederlandse favorieten Sven Kramer en Patrick Roest toch wel verrassend te snel af. Pedersen zegevierde met een persoonlijke toptijd van 6.07,16, tevens een baanrecord.

Roest veroverde zilver in zijn eerste WK-race op de 5000 meter (6.11,70). De onttroonde Kramer moest met brons genoegen nemen (6.12,53). Hij is achtvoudig wereldkampioen op de 5000 meter en drievoudig olympisch kampioen op deze afstand.

Kramer leek in de zevende rit op weg om zijn baanrecord dat hij in oktober vorig jaar reed (6.10,97) te verbeteren. Hij kon zijn befaamde versnelling in de laatste drie rondjes (29,8 – 30,1 – 30,6) echter niet vasthouden.

Pedersen, die afgelopen vrijdag nog een wereldbekerrace in Hamar reed en ook won (6.16,16), begon in de voorlaatste rit vrij behoudend. Pas in de elfde ronde zette hij echt aan en met drie fraaie slotronden (28,7 – 28,9 – 29,3) gaf hij Kramer het nakijken.

Roest deed in de laatste race een alles-of-niets-poging. Tot en met de tiende ronde was hij de snelste, maar daarna liepen zijn rondetijden sterk op. Meer dan zilver zat er voor hem niet in.

Jorrit Bergsma stelde teleur met een tijd van 6.20,29 (twaalfde). De Friese stayer miste na een doorwaakte nacht de kracht in zijn benen om te kunnen strijden om een podiumplek. ,,Ik heb geen diepe slaap gehad en dat op een WK”, treurde hij.

,,Het zal toch wel een beetje met de zenuwen te maken hebben. Nee, ik heb geen slaappillen genomen. Ik lag gewoon de hele tijd te woelen. Vanmiddag ben ik nog even gaan liggen, maar lukte het ook niet. Ik hoopte nog dat de terugslag pas een dag later zou komen, maar tijdens de race voelde ik al vrij snel dat ik geen power meer had. Dan zaterdag maar op de 10.000 meter, als ik ten minste goed heb kunnen slapen.”