Primeur bij WK afstanden in Inzell

De negentiende editie van de WK afstanden in Inzell begint donderdag met een primeur. Voor de eerste keer wordt er geschaatst om de wereldtitel op de teamsprint. Het spectaculaire onderdeel werd na de Winterspelen van Sotsji 2014 toegevoegd aan het wereldbekerprogramma. De verwachting is dat deze discipline binnen afzienbare tijd ook in het olympisch programma zal worden opgenomen.

Op de teamsprint beginnen drie schaatsers gezamenlijk aan een race over 1200 meter. De eerste rijder valt af na 400 meter, de tweede sprinter haakt na 800 meter af en de derde racer maakt de wedstrijd af.

De WK afstanden starten donderdag om 16.00 uur met de teamsprint voor de vrouwen. Namens Nederland komen Janine Smit, Jutta Leerdam en Letitia de Jong in actie. Bij de mannen verschijnen Ronald Mulder, Kai Verbij en Kjeld Nuis voor Oranje op het ijs.

Na de teamsprints staan de 3000 meter (Carlijn Achtereekte, Ireen Wüst, Antoinette de Jong) en de 5000 meter (Sven Kramer, Jorrit Bergsma en Patrick Roest) op het programma.