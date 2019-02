Sablikova houdt De Jong van WK-goud af

Antoinette de Jong heeft in Inzell net naast haar eerste wereldtitel op een individuele afstand gegrepen. De 23-jarige schaatsster van Team Jumbo-Visma mocht met een tijd van 3.59,41 even dromen van de gouden medaille op de 3000 meter. De Tsjechische oudgediende Martina Sablikova (31) wist in de laatste rit de tijd van De Jong toch nog te verbeteren: 3.58,91 (baanrecord).

Achter De Jong eindigde de Russin Natalia Voronina op de derde plaats (3.59,99). Carlijn Achtereekte, olympisch kampioene op deze afstand, belandde op de vierde plek (4.00,47). De onttroonde titelhoudster Ireen Wüst moest genoegen nemen met de vijfde plek (4.01,45).