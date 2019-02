De Nederlandse vrouwenploeg heeft bij de WK afstanden in Inzell goud veroverd op de teamsprint. Het schaatstrio van bondscoach Jan Coopmans reed in de vierde en laatste rit tegen Italië de beste tijd: 1.26,28. Het zilver was voor Canada (1.27,21) en het brons ging naar Rusland (1.27,26).

Voor Nederland verschenen Janine Smit, Jutta Leerdam en Letitia de Jong op het ijs.