ABN AMRO blijft trouw aan Rotterdam

De ABN AMRO-bank blijft het tennistoernooi in Rotterdam trouw. Het sponsorcontract is met nog eens drie jaar verlengd. Ook in de jaren 2020, 2021 en 2022 is ABN AMRO de titelsponsor van het evenement, dat zaterdag in Ahoy aan zijn 46e editie begint.

De bank is al sinds 1974 betrokken bij het grootste tennistoernooi van Nederland en heeft daarmee een bijzondere positie. Geen enkel bedrijf is zo lang sponsor van een toernooi uit de ATP Tour.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is er blij mee. ,,Sport en bedrijfsleven hebben elkaar heel veel te bieden, ook op de lange termijn. Dat bewijst het toernooi al 46 jaar. Dat ik daar een bijdrage aan kan leveren, maakt me trots”, aldus de oud-kampioen van Wimbledon.

Het ABN AMRO World Tennis Tournament heeft de ATP 500 status en behoort daarmee tot de 25 belangrijkste toernooien ter wereld.