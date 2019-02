Bondscoach Coopmans wil meer na droomdebuut

Hij is amper vijf weken werkzaam als bondscoach langebaanschaatsen en kan nu al pronken met twee wereldtitels. Jan Coopmans (61) is een gezegend mens. Maar na het dubbele goud op het nieuwe onderdeel teamsprint bij de WK afstanden in Inzell lonkt nog meer eremetaal voor Oranje. Ook op de ploegachtervolging (vrijdagavond) en massastart (zondag) wil de Limburger meteen oogsten met zijn nieuwe selectie.

,,Rusland was donderdag op de teamsprint misschien wel de favoriet bij de mannen en vrouwen, maar op basis van individuele klasse en een goed uitgevoerd tactisch plan hebben we de twee wereldtitels kunnen winnen”, blikt Coopmans voldaan terug. ,,We hebben in mijn eerste weken als bondscoach natuurlijk nog niet veel samen kunnen trainen. Maar we hebben wel regelmatig overlegd over de startposities en de manier van rijden. Beide sprintteams verdienen een 8,5 voor hun prestatie. We werken naar een 10 toe voor bij de Winterspelen van Peking 2022.”

Coopmans gaf bij zijn aanstelling, eind december, een krachtig signaal af. Hij zette voor Peking 2022 heel hoog in: zes keer goud op de drie onderdelen (mannen en vrouwen) waarvoor hij verantwoordelijk is. Er is echter zeker nog één groot ‘probleem’ dat in zijn zeer ambitieuze project moet worden opgelost: de teamsprint is nog niet olympisch.

,,Ik ben heel benieuwd of dat voor Peking 2022 nog gaat lukken, maar ik hoop en denk het wel. De schaatswereld zal verder moeten moderniseren. De korte nummers bieden meer actie en trekken meer toeschouwers. Dat zag je vorig weekeinde nog bij de wereldbeker in Hamar. Ik ben een liefhebber van de 10 kilometer en van de Elfstedentocht, ja, maar de sprintafstanden en de teamonderdelen zullen steeds belangrijker worden, vermoed ik. Dat meer andere landen op die disciplines winstkansen hebben, zal wellicht een rol spelen in de veranderingsagenda van de ISU.”

Coopmans, die twee keer de Elfstedentocht als toerrijder uitreed (1985 en 1986), werkte als bondscoach, jeugdtrainer en opleider van schaatstrainers ruim twee decennia in Duitsland. Hij is blij en trots dat hij nu al zijn ervaring kan inzetten voor eigen land. ,,Zes keer olympisch goud op de teamonderdelen, daar gaan we voor. Met dit arsenaal aan schaatsers en coaches mag Nederland met een mindere doelstelling geen genoegen nemen.”