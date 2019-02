‘Er zijn mensen met minder dan 20 titels’

Nog geen dag na zijn frustrerende troonsafstand op de 5000 meter viel er met Sven Kramer al weer genoeg te lachen in Inzell. De titelprolongatie op de ploegachtervolging stemde de Friese grootmeester vrolijk. Het was zijn twintigste wereldtitel op de WK afstanden, een ongekend aantal. ,,Ik denk dat er mensen zijn met minder wereldtitels”, grijnsde de grootste schaatser aller tijden.

,,Ik had die twintigste wel liever op vrijdag gewonnen, maar goed”, ging Kramer serieus verder. Van een revanche op tegenstander Noorwegen, met de glorieuze winnaar van de 5000 meter Sverre Lunde Pedersen in de gelederen, wilde hij niet spreken. ,,Zo zit ik niet in elkaar. Ik wil gewoon graag winnen en ben hartstikke blij en trots dat het gelukt is op dit onderdeel.”

Kopman Kramer, die weinig last meer had van zijn bronzen race op de avond ervoor, sprak van heel goed teamwerk. ,,Het liep als een trein. De snelheid zat er goed in en de wissels verliepen goed. Marcel en Douwe hebben prima gereden”, loofde hij zijn teammaten Bosker en De Vries.