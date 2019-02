Farah raakt ook record halve marathon kwijt

De Zwitserse atleet Julien Wanders heeft ook het Europees record op de halve marathon afgepakt van Mo Farah. De 22-jarige atleet uit het NN Running Team zette vrijdag in Ras Al-Khaimah een tijd neer van 59 minuten en 13 seconden. Daarmee was hij bijna 20 seconden sneller dan Farah, die in 2015 in Lissabon het Europees record had aangescherpt tot 59.32. Wanders eindigde in het Arabische emiraat als vierde, achter drie Afrikanen waarvan de Keniaan Stephen Kiprop de snelste was: 58.42.

Wanders had ruim drie maanden geleden al het acht jaar oude Europees record van Farah op de 10 kilometer op de weg verbeterd. De Zwitser liep in het Zuid-Afrikaanse Durban 27.32, 12 seconden sneller dan de Britse hardloopgrootheid. Eind december ging Wanders bij een wedstrijd in Frankrijk over 10 kilometer nóg sneller (27.25).

De 35-jarige Farah heeft nog wel de Europese records op de 1500 meter en 10.000 meter op de baan in handen. De viervoudig olympisch kampioen is sinds vorig jaar ook de beste Europeaan op de marathon (2.05.11).