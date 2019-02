Franse bondscoach voor handbalsters Oranje

De Nederlandse handbalsters komen onder leiding te staan van een Franse bondscoach, Emmanuel Mayonnade. De 35-jarige trainer ondertekende een contract tot en met de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Mayonnade is de opvolger van Helle Thomsen, die eind vorig jaar verraste met de mededeling dat ze stopt.

Onder leiding van de Deense greep Oranje zilver op het EK 2016, brons op het WK 2017 en eind vorig jaar weer brons op het EK in Frankrijk. Na dat toernooi zei technisch directeur Paul van Gestel van het Handbalverbond nog dat het van beide kanten de intentie was om samen door te gaan. Thomsen kwam echter tot de conclusie dat de randvoorwaarden om haar hoge ambities te kunnen waarmaken niet aanwezig zijn in Nederland.

Voor de opvolging van de Deense dienden heel wat kandidaten zich aan. De Nederlandse bond koos voor Mayonnade, die met veel succes werkt bij de Franse topclub Metz. Hij leidde die vrouwenploeg de afgelopen drie jaar steeds naar het kampioenschap. Mayonnade werd ook steeds gekozen tot beste trainer van de Franse competitie.

,,’Manu’ wordt geroemd om zijn tactisch en analytisch vermogen en zijn persoonlijkheid”, aldus Van Gestel. ,,Hij werkt bij Metz dagelijks met acht internationals van het Franse team. Zijn idee├źn over de aanpak richting ons team spreken ons zeer aan.” De nieuwe bondscoach debuteert op 22 maart in Groningen met een oefeninterland tegen Duitsland. ,,Ik ben blij en vereerd dat ik deze functie mag gaan vervullen”, aldus de Fransman. ,,Nederland heeft veel goede speelsters, waar ik met mijn club Metz vaak tegen heb gespeeld. Ik ken hun kwaliteiten, heb een duidelijk plan voor ogen en kijk er naar uit om met hen samen te werken.”

Dat geldt andersom ook, zegt aanvoerster Danick Snelder. ,,Hij heeft bij Metz laten zien waartoe hij in staat is. Wij hopen dat samen met hem bij het Nederlands team door te zetten.”