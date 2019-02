Haase stuit op evenknie Koekoesjkin

Robin Haase stuit in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament op de Kazak Michail Koekoesjkin. Hij is de nummer 55 van de wereld, terwijl de Haagse prof de nummer 54 van de mondiale ranking is.

De loting koppelde Tallon Griekspoor aan de beste Russische tennisser van dit moment, Karen Chatsjanov. Hij staat momenteel elfde op de wereldranglijst en is in Ahoy als tweede ingeschaald.

De Japanner Kei Nishikori is in Rotterdam als eerste geplaatst. Hij treft de Fransman Pierre-Hugues Herbert. Het Griekse talent Stefanos Tsitsipas, die dit jaar tot de halve finales reikte op de Australian Open, neemt het op tegen de Bosniƫr Damir Dzumhur.

De 46e editie van het tennistoernooi in Rotterdam begint zaterdag met het kwalificatietoernooi.