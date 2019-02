Herzog verrast Kodaira op 500 meter

De Japanse schaatsster Nao Kodaira heeft bij de WK afstanden in Inzell haar wereldtitel op de 500 meter verrassend ingeleverd. Ze moest haar meerdere erkennen in de Oostenrijkse Vanessa Herzog, die zegevierde met een persoonlijke toptijd en tevens een baanrecord: 37,12.

Kodaira, olympische kampioene op dit nummer, reed in de laatste rit de tweede tijd: 37,20. Het brons was voor haar landgenote Konami Soga (37,60).

Eerste Nederlandse was Letitia de Jong op de dertiende plaats. De 25-jarige debutante op dit WK reed een tijd van 38,13. Jutta Leerdam, Nederlands kampioene sprintvierkamp, belandde met een tijd van 38,34 op de zestiende plek. Janine Smit, Nederlands kampioene op de 500 meter, kwam niet verder dan de 21e plaats (38,60).

De ‘nederlaag’ van Kodaira kwam nogal onverwacht. Overal waar ze aan de start verscheen, won ze de 500 meter. Ook dit seizoen is de voormalige vertrouweling van drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer op de sprintafstand nog ongeslagen in het wereldbekercircuit. In de belangrijkste race van dit seizoen kon Kodaira echter niet excelleren.

Herzog won dit wereldbekerseizoen alleen de drie races waarbij haar Japanse rivale ontbrak. De Oostenrijkse veroverde vorige maand in Collalbo ook al de Europese titel op de sprintvierkamp. Ze is ook in het bezit van de Europese titel op de 500 meter.

Nederland eindigde dit wereldbekerseizoen op de 500 meter bij de vrouwen nog niet één keer op het podium. Smit, Leerdam en De Jong wonnen donderdag gezamenlijk nog wel de eerste wereldtitel op de teamsprint in Inzell.