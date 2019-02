Holdener prolongeert titel op combinatie

De Zwitserse skiester Wendy Holdener heeft op de WK alpineskiën haar wereldtitel op de combinatie geprolongeerd. De kampioene van Sankt-Moritz in 2017 was ook in het Zweedse Åre de beste op het onderdeel, dat mogelijk van het olympisch programma verdwijnt.

De 25-jarige Holdener zette op het eerste onderdeel, de afdaling, de vijfde tijd neer. Op het tweede onderdeel, de slalom, maakte ze het verschil met de skiesters boven haar goed. Het verschil met Petra Vlhova was minimaal. De Tsjechische was langzamer dan Holdener op de afdaling, maar sneller op de slalom. In de eindtijd hield de Zwitserse 0,03 seconde over als marge, waardoor Vlhova het zilver kreeg. Het brons ging naar de Noorse Ragnild Mowinckel.

De Oostenrijkse Ramona Siebenhofer, die de beste tijd klokte op de afdaling, gaf op de slalom te veel tijd prijs. Ze eindigde als vierde.

Holdener is geen specialiste op de afdaling, maar de piste in Åre beviel haar goed. ,,Ik hou van deze afdaling, ging vol vertrouwen naar beneden. Op de slalom was het een kwestie van veilig thuiskomen. Gelukkig was ik nog net iets eerder thuis dan Petra”, zei de winnares.

Opvallende deelneemster was de Amerikaanse Lindsey Vonn, die haar afscheid van de sport heeft aangekondigd. Ze deed alleen mee op de afdaling en sloeg de slalom over. De 34-jarige skidiva noteerde de achtste tijd. Ze gebruikte de race als voorbereiding op de laatste race in haar carrière, de afdaling op zondag. ,,Ik heb nog wat last van mijn ribben als gevolg van mijn val op de super-G, maar het was al met al een fatsoenlijke race”, zei de winnares van 82 wereldbekerwedstrijden.