Kramer: superblij met dit goud

Voor Sven Kramer was de overwinning op de ploegachtervolging geen revanche voor zijn eerdere ‘nederlaag’ op de 5000 meter bij de WK afstanden in Inzell. ,,Elk onderdeel staat op zich. Natuurlijk had ik graag een betere 5000 meter gereden, maar met dit goud ben ik superblij”, zei hij tegen de NOS.

Dat zei ook Douwe de Vries, de routinier van het gezelschap. ,,We hadden misschien wel voor het eerst dit seizoen de keus uit vier heel goede rijders. Patrick Roest reed niet, maar zou het ongetwijfeld ook heel goed hebben gedaan. Het belang van de aanwezigheid van Sven was echter heel groot.”

Marcel Bosker had nog een extra reden tot feest. ,,Dit is mijn eerste wereldtitel bij de grote mannen. Heel mooi.”