Nuis tegen Koelizjnikov op 1000 meter

De loting voor de derde schaatsdag bij de WK afstanden in Inzell belooft vooral op de 1000 meter bij de mannen het nodige spektakel. Titelverdediger Kjeld Nuis komt zaterdag in de twaalfde en laatste rit uit tegen zijn Russische rivaal Pavel Koelizjnikov. Beiden wonnen dit seizoen op deze afstand twee wereldbekerraces. Kai Verbij pakte vorig weekeinde in Hamar goud en rijdt in de elfde rit tegen de Rus Viktor Moesjtakov, die vrijdag brons veroverde op de 500 meter.

Thomas Krol behoort eveneens tot de medaillekandidaten. Hij eindigde dit seizoen drie keer op het wereldbekerpodium op de 1000 meter. Krol neemt het in de tiende rit op tegen de Noor Havard Lorentzen, de nummer twee van de 500 meter in Inzell.

Op de 5000 meter rijdt olympisch kampioene Esmee Visser in de vierde rit tegen de Canadese Isabelle Weidemann. Titelhoudster Martina Sablikova uit Tsjechiƫ komt in de zesde en laatste race in actie tegen de Canadese Ivanie Blondin.

Op de 10.000 meter rijdt Patrick Roest, evenals op de 5000 meter (zilver), de laatste rit. Zijn tegenstander is de Rus Danila Semerikov.