Paralympisch comité heft schorsing Rusland op

Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) gaat de schorsing van Rusland opheffen. Per 15 maart mogen de paralympische sporters uit Rusland weer meedoen aan internationale evenementen, na een schorsing van 29 maanden. De Russen, verenigd in de RPC, waren niet welkom op de Paralympische Spelen van Rio 2016 en Pyeongchang 2018.

,,In augustus 2016 heeft het IPC het RPC geschorst omdat het noodzakelijk was, gezien de situatie waar we op stuitten”, zegt IPC-voorzitter Andrew Parsons. ,,Het was ook essentieel om zeker te kunnen zijn van ‘schone’ sport.” De overkoepelende federatie stelde een lijst van zeventig voorwaarden op waaraan de RPC moest voldoen. ,,We hebben er nu vertrouwen in dat de RPC een heel andere organisatie is dan voor Rio 2016.”

Volgens het IPC heeft het paralympisch comité van Rusland aan 69 van de 70 gestelde voorwaarden voldaan. Het comité wacht alleen nog altijd op een officiële reactie op het onderzoeksrapport van Richard McLaren, die het grootschalige en door de staat aangestuurde dopingsysteem in Rusland aan het licht bracht.

,,We hebben geconcludeerd dat Rusland waarschijnlijk helaas nooit de uitkomsten van het McLaren-rapport zal accepteren”, zegt Parsons. ,,We kunnen onze hakken in het zand zetten en blijven wachten op een reactie van de Russen die er waarschijnlijk nooit gaat komen, wat betekent dat de paralympische atleten uit Rusland geschorst blijven. We hebben echter besloten de schorsing onder strikte voorwaarden toch op te heffen.”

Die voorwaarden zijn onder meer dat Rusland zich strikt houdt aan het mondiale antidopingprogramma en dat onafhankelijk dopingonderzoek kan plaatsvinden in Rusland. Ook moet de RPC bijdragen aan de extra kosten die nodig zijn om de paralympische atleten uit Rusland intensief te testen. Alleen atleten die streng gecontroleerd zijn, mogen meedoen aan de Spelen van Tokio 2020 en Peking 2022.