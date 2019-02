Schippers fractie sneller op 60 meter

Dafne Schippers heeft haar beste seizoenstijd op de 60 meter met een fractie aangescherpt. De Utrechtse atlete noteerde bij de indoorwedstrijd uit de World Tour in Madrid een tijd van 7,18 seconden, precies één honderdste sneller dan bij haar ouverture deze winter in Karlsruhe. Schippers eindigde in de finale als tweede. Ze moest opnieuw Ewa Swoboda voor zich dulden. De Poolse won in 7,11.

Jamile Samuel finishte als derde in 7,26, één honderdste boven de limiet voor de EK indoor in maart in Glasgow. Solomon Bockarie deed een vergeefse poging de limiet bij de mannen op de 60 meter te slechten. Hij kwam tot 6,80 in de series, ruim boven de vereiste 6,66.

Maureen Koster liep een sterke 3000 meter, die ze als derde beëindigde in 8.48,85. Dat was wederom onder de limiet voor Glasgow, maar de Boskoopse had zich in Karlsruhe al verzekerd van een EK-ticket met 8.44,63.