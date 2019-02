Team Sunweb schuift Duits talent Stork door

Team Sunweb, de ploeg van Tom Dumoulin, heeft het Duitse talent Florian Stork doorgeschoven vanuit de opleidingsploeg. De 21-jarige Stork wordt beloond voor zijn prestaties en goede trainingsperiode in de winter, meldt de ploeg uit de UCI WorldTour.

Stork is na de Nederlander Joris Nieuwenhuis, de Zwitser Marc Hirschi en zijn landgenoot Max Kanter de vierde renner die vanuit de eigen opleiding doorstroomt bij Sunweb. De Duitser maakt eind maart zijn debuut bij de profs in Coppi Bartali, een meerdaagse ronde in Italië.