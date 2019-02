Afdaling bij WK ski: ingekort of afgelast

Mocht er zaterdag bij de WK ski in het Zweedse Are al gestreden worden om de wereldtitel op de afdaling bij de mannen, dan gebeurt dat op een ingekorte piste. De organisatie beraadt zich er nog over of de wedstrijd daadwerkelijk om 12.30 uur plaatsvindt. Een afdaling over de volle 3122 meter is sowieso niet mogelijk vanwege de hevige sneeuw, de harde wind en het slechte zicht. Daarom zou de start verplaatst moeten worden naar het beginpunt van de super-G en is de wedstrijd een kilometer korter.

