Bautista Agut haakt ook af voor Rotterdam

Richard Krajicek heeft weer een tennisser van naam zien afhaken voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De Spanjaard Roberto Bautista Agut meldde zich zaterdag af bij de toernooidirecteur. De nummer 18 van de wereld, die begin dit jaar het toernooi van Doha won, is ziek.

Bautista Agut moest zich deze week om dezelfde reden al terugtrekken uit het ATP-toernooi van Sofia, waar hij de kwartfinales had bereikt. De 30-jarige Spanjaard was in Ahoy als zevende geplaatst. Zijn plek in het speelschema wordt nu overgenomen door Nikoloz Basilasjvili uit Georgiƫ, die het in de eerste ronde opneemt tegen de Zuid-Koreaan Chung Hyeon. In het hoofdtoernooi komt tevens een extra plek vrij voor een qualifier.

Krajicek kreeg eerder al afmeldingen binnen van Grigor Dimitrov, Alexander Zverev en Nick Kyrgios. Vrijdag haakte ook Marin Cilic, de nummer 1 van de plaatsingslijst, af vanwege een enkelblessure.