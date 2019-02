Bergsma herovert wereldtitel op 10.000 m

Schaatser Jorrit Bergsma heeft bij de WK afstanden in Inzell voor de derde keer de wereldtitel op de 10.000 meter veroverd. De Friese stayer won met een tijd van 12.52,92. Patrick Roest kwam 0,41 seconde tekort voor zijn eerste gouden WK-medaille bij dit toernooi en eindigde als tweede (12.53,34).

De Rus Danila Semerikov pakte ternauwernood brons met een tijd van 12.57,40. De Duitser Patrick Beckert greep op 0,002 seconde mis.

Bergsma won de wereldtitel op de 10.000 meter eerder in 2013 en 2015.

Twee erkende stayers waren op de 10.000 meter in Inzell niet van de partij. Vijfvoudig titelhouder Sven Kramer trok zich voor de NK afstanden terug voor dit onderdeel vanwege zijn kwetsbare rug. Daardoor kon hij zich niet meer plaatsen voor de 10 kilometer op de Zuid-Duitse piste. Ook olympisch kampioen Ted-Jan Bloemen wist zich, na een langdurige vakantie, niet te kwalificeren namens Canada voor zijn favoriete afstand.

Bergsma kwam donderdag in Inzell op de 5000 meter tot veler verbazing niet verder dan de twaalfde plek. De olympisch kampioen van 2014 (op 10.000 meter) onthulde na zijn teleurstellende rit dat hij de hele nacht voor zijn race geen oog had dichtgedaan. Waarschijnlijk was het toch de spanning voor zijn naderende WK-optreden. ,,Ik hoop dat ik zaterdag weer de oude ben”, liet de 33-jarige Fries een tikje zorgelijk weten.

Bergsma maakte in de vierde rit een frisse en fitte indruk. Hij reed 23 rondjes in de 30 seconden. In de laatste ronde 32,0 gaf hij nog wel een seconde toe op zijn vlakke schema en dat werd hem bijna nog fataal.

In zijn afsluitende duel met Semerikov bleef Roest aanvankelijk voortdurend in de buurt van de tussentijden van Bergsma. Halverwege versnelde hij en liep zijn voorsprong gestaag op, tot maximaal 1,70. Daarna zakte hij echter weg, maar wist hij er op karakter nog wel twee fraaie slotronden (30,5 en 29,8) uit te persen. Het was net niet voldoende voor WK-goud.