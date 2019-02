Bergsma: van zero naar hero in 2 dagen

Van zero naar hero in amper twee dagen. Dat overkwam schaatser Jorrit Bergsma bij de WK afstanden in Inzell. Zijn 5000 meter mislukte donderdag in alle opzichten. Door puur slaapgebrek – hij had in de nacht ervoor geen oog dicht gedaan vanwege de opkomende wedstrijdspanning – kwam de 33-jarige Fries niet verder dan de twaalfde plaats.

Met een sterke race op de 10.000 meter, goed voor zijn derde wereldtitel op deze afstand, nam hij revanche. Landgenoot Patrick Roest kwam in de laatste rit na een grillige race, met nog een indrukwekkende eindsprint, net tekort: 12.52,92 tegen 12.53,34.

,,Donderdag was het helemaal niks”, zei Bergsma met een glimlach. ,,Ik wist na die slechte 5 kilometer niet wat ik in mijn mars had voor de 10. Daardoor ben ik niet te gek van start gegaan. Ik hoopte mijn race tegen het einde nog af te bouwen, maar ik voelde in de laatste drie ronden aan dat ik daar niet in zou slagen. Het viel mij uiteindelijk mee dat ik alleen in de laatste ronde een 32-er reed. Gelukkig was het net voldoende voor goud. Hier ben ik super blij mee.”