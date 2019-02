Franse tennisfinale in Montpellier

De finale van het ATP-toernooi in Montpellier gaat tussen de Franse tennissers Jo-Wilfried Tsonga en Pierre-Hugues Herbert. Tsonga, met een wildcard toegelaten, rekende in de halve finale overtuigend af met Radu Albot uit Moldavië: 6-1 6-3. Herbert versloeg Tomas Berdych uit Tsjechië in twee sets: 6-2 7-5.

De 27-jarige Herbert hoopt zondag dan eindelijk zijn eerste ATP-titel te veroveren. De huidige nummer 44 van de wereld verloor zijn twee vorige finales op het hoogste niveau. Tsonga (33) heeft al zestien toernooizeges op zak. De Fransman is mede door blessures afgezakt naar plek 210 op de mondiale ranglijst.

In Sofia staan Márton Fucsovics en Daniil Medvedev tegenover elkaar in de eindstrijd. De Hongaar versloeg Matteo Berrettini uit Italië met 5-7 7-5 6-3, de Rus versloeg de Fransman Gaël Monfils: 6-2 6-4. De 27-jarige Fucsovics won vorig jaar in Genève zijn eerste ATP-toernooi, de 5 jaar jongere Medvedev beleefde in 2018 zijn doorbraak door maar liefst drie titels te pakken.

Tsonga, Herbert, Berdych, Fucsovics, Monfils en Medvedev gaan vanuit Montpellier en Sofia allemaal door naar Rotterdam, voor het ABN AMRO World Tennis Tournament. Herbert staat in Ahoy in de openingsronde tegenover de als eerste geplaatste Kei Nishikori.