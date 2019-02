Haase in actie op openingsdag Rotterdam

Tennisser Robin Haase komt maandag in actie in Ahoy. De 31-jarige Hagenaar speelt op de officiële openingsdag van het ABN AMRO World Tennis Tournament tegen Michail Koekoesjkin uit Kazachstan. Stan Wawrinka komt in het avondprogramma in actie.

De 33-jarige Zwitser, winnaar van drie grandslamtoernooien, is een van de weinige overgebleven publiekstrekkers. Toernooidirecteur Richard Krajicek kreeg afmeldingen binnen van onder anderen Marin Cilic, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Nick Kyrgios en Roberto Bautista Agut. Wawrinka zegevierde in 2015 in Ahoy. Vorig jaar liet de huidige nummer 57 van de wereld zich in de eerste ronde verrassen door Tallon Griekspoor, die ook nu met een wildcard weer meedoet.

Zaterdag begon het ATP-toernooi in Rotterdam al met de kwalificaties. De 19-jarige Ryan Nijboer verraste daarin de Duitser Jan-Lennard Struff (6-4 6-4). Scott Griekspoor en Jelle Sels werden uitgeschakeld. Nijboer moet zondag ook Franko Skugor uit Kroatië verslaan om het hoofdtoernooi te bereiken.