Jansrud houdt Svindal van goud af op afdaling

De Noor Kjetil Jansrud heeft bij de wereldkampioenschappen ski in Åre onder een klein voorbehoud de afdaling gewonnen. Daarmee voorkwam hij dat zijn landgenoot Aksel Lund Svindal zijn afscheid als skiër kon vieren met de wereldtitel. Het verschil tussen beiden op de verkorte piste was twee honderdsten van een seconde. De wedstrijd is nog gaande maar de skiërs met de hoge startnummers komen normaal gesproken niet in aanmerkling voor de medailles.

De wedstrijd vond plaats in verkorte vorm wegens de slechte weersomstandigheden. Gestart werd op dezelfde, lagere plek als bij de super-G. De Oostenrijker Vincent Kriechmayr pakte het brons. Jansrud brak drie weken geleden nog twee botjes in zijn linkerhand. Hij werd meteen geopereerd en voorspelde al er in Åre gewoon bij te zijn.

Svindal miste op een haar zijn zesde wereldtitel. De 36-jarige Noor werd vorig jaar in Pyeongchang nog olympisch kampioen op het koningsnummer van het alpine skiën.