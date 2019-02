Krol dik tevreden, Van Velde verguld

Schaatser Thomas Krol was in Inzell dik tevreden met zijn tweede WK-medaille, na zijn eerste plak op de 1500 meter in 2016. ,,Het was een akelige dag door alle spanning en druk, maar daar ben ik goed mee omgegaan. Ik heb mijn koppie erbij kunnen houden. Daardoor kon ik een heel goede race neerzetten”, zei de 26-jarige rijder van Team Jumbo-Visma. Hij gaat zondag bij de WK afstanden in Zuid-Duitsland op de 1500 meter opnieuw op jacht naar een podiumplaats.

Oud-olympisch kampioen Gerard van Velde, coach van winnaar Kai Verbij bij Team Reggeborgh, was verguld met het succes van zijn vertrouweling. ,,Ik zag het wel een beetje aankomen. Kai was vorige maand bij de EK sprint in ItaliĆ« al goed en vorig weekeinde in Hamar was hij nog beter. Hij maakte hier het verschil met een geweldige slotronde. Fantastisch gedaan.”