Nuis moet even tot zichzelf komen

Met een strak gezicht en zonder op of om te kijken, beende hij na zijn teleurstellende bronzen medaille op de 1000 meter door de mixed-zone naar de kleedkamer. De onttroonde Kjeld Nuis moest bij de WK afstanden in Inzell even tot zichzelf komen. Het viel de olympisch kampioen op de 1000 meter zichtbaar zwaar dat hij zijn wereldtitel had moeten afstaan aan landgenoot Kai Verbij.

,,Ik moest even afkoelen”, bekende Nuis, die bekendstaat om zijn temperamentvolle karakter. ,,Dat is goed geweest, want nu besef ik dat ik het zelf heb verprutst. Ik weet alleen nog niet hoe dat komt. Ik moet mijn race eerst nog even terugkijken. Ik kon het gewoon niet opbrengen om in het ritme te blijven schaatsen dat ik in de eerste 200 meter hanteerde. Mijn eerste volle rondje van 24,8 was gewoon niet goed en dan red je het niet meer.”