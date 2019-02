Tiende wereldtitel Sablikova, zilver Visser

Esmee Visser heeft bij de WK afstanden in Inzell haar Tsjechische rivale Martina Sablikova net niet van haar tiende wereldtitel op rij op de 5000 meter kunnen afhouden. De olympisch kampioene op deze afstand zette in de vierde rit een zeer scherpe tijd neer: 6.46,14 (persoonlijk record). In de laatste race hield Sablikova het lang spannend. Met een ultieme versnelling in de laatste ronde stelde de 31-jarige stayer alsnog ‘haar’ wereldtitel veilig met een baanrecord van 6.44,85.

Het brons ging naar de Russin Natalia Voronina (6.50,39). Carien Kleibeuker eindigde op de vijfde plek (6.56,47).