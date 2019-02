WK-afdaling mannen gaat verkort door

De afdaling voor de mannen bij de WK ski in Åre gaat door. De organisatoren overwogen het onderdeel naar zondag te verplaatsen wegens de slechte weersomstandigheden in het Zweedse skioord. Uiteindelijk is besloten de piste met een kilometer in te korten. De start is nu op dezelfde plek waar de skiërs eerder in de week aan de super-G begonnen. De Italiaan Dominik Paris pakte toen verrassend de wereldtitel.

De hevige sneeuwval, de harde wind en het slechte zicht maakten starten op een hoger niveau niet mogelijk. De wedstrijd begint om 12.30 uur.