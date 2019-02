Kogelstoter Comenentia voldoet aan WK-limiet

Kogelstoter Denzel Comenentia heeft bij de atletiekwedstrijd Tyson Invitational in het Amerikaanse Fayetteville voldaan aan de limiet voor het WK atletiek in de buitenlucht, dat eind september plaatsvindt in Doha. De 23-jarige Amsterdammer stootte de kogel naar 20,72 meter. De WK-limiet staat op 20,70. De atleet verbeterde zijn eigen persoonlijke indoorrecord dat op 20,44 stond.

Comenentia won de wedstrijd daarmee met ruime voorsprong. Nummer twee, Cooper Campbell kwam tot 18,55 meter. Met de prestatie heeft Comenentia ook voldaan aan de eis voor de EK indoor in Glasgow. De eis voor dat toernooi is 2015, meter.