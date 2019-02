Kolder maakt diepe buiging voor Wüst

Schaatscoach Peter Kolder had de afgelopen maanden te maken met een mentaal gebroken sportvrouw. De laatste weken in het leven van haar vriendin Paulien van Deutekom in december en haar overlijden begin januari, grepen Ireen Wüst zeer aan. Ook bij de WK afstanden in Inzell zat de Brabantse schaatskoningin feitelijk nog midden in het rouwproces.

De grote vraag was of het taaie lijf van de vijfvoudig olympisch kampioene in staat zou zijn om een wereldtitel af te leveren. Wüst zette alles in op de 1500 meter en kreeg de welverdiende beloning die waarschijnlijk niemand in de schaatshal haar misgunde: haar vierde gouden WK-medaille op de schaatsmijl.

,,Ik zag haar hier elke dag beter worden. Fysiek stond ze er goed voor, maar mentaal wist ik niet hoe ze zo’n loodzware race zou doorstaan. En ja, dan zie je weer eens hoe speciaal Ireen is. Presteren als het moet, dat kan ze als geen ander. Ongelooflijk”, sprak Kolder vol respect en bewondering.