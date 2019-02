Krol slaat bij WK in Inzell toe op 1500 meter

Thomas Krol heeft bij de WK afstanden in Inzell zijn eerste grote titel in zijn carrière veroverd. De 26-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma schreef met een indrukwekkend persoonlijk record de 1500 meter op zijn naam. Hij finishte in 1.42,58.

De Noor Sverre Lunde Pedersen pakte zilver met 1.43,16. Het brons was voor de Rus Denis Joeskov (1.43,20). Titelverdediger Kjeld Nuis, ploeggenoot van Krol, kwam in de laatste rit niet verder dan de vijfde tijd (1.43,60).

Krol behaalde zaterdag op de 1000 meter zilver achter Kai Verbij en voor nummer drie Nuis. De lange en bedachtzame schaatser, dit seizoen nieuw bij de ploeg van succescoach Jac Orie, bleef op de kilometer nog 0,28 seconde van zijn eerste gouden WK-plak.

Een dag later gingen alle remmen los bij Krol, die zo graag piloot wil worden na zijn schaatscarrière. In de tiende rit, tegen Joeskov, reed hij een bijna vlekkeloze rit. Voor zijn ploeggenoten Patrick Roest (zevende in 1.44,97) en Nuis was het baanrecord van Krol daarna veel te hoog gegrepen.

Nuis was na zijn deels mislukte race op de 1000 meter, waarop hij eveneens zijn wereldtitel verspeelde, meer dan ooit gebrand op revanche. Hij kon zijn status als olympisch kampioen op de schaatsmijl echter niet waarmaken. Vooral in zijn laatste ronde (28,8) ging Nuis behoorlijk stuk.

Roest kon na zijn uitputtende rit op zaterdag op de 10.000 meter (zilver) niet nog een keer vlammen. De nummer twee van de Winterspelen vorig jaar in Zuid-Korea op de 1500 meter kwam niet verder dan een klassering in de subtop. Eerder behaalde hij in Inzell ook zilver op de 5000 meter.