Krol viert mooiste zege uit zijn loopbaan

,,Ongelooflijk”, jubelde Thomas Krol bij de NOS na zijn winnende tijd op de 1500 meter op de WK-afstanden in Inzell. ,,Dit kan ik nu even niet allemaal beschrijven. Het ging allemaal vanzelf, zo leek het wel.”

De 26-jarige Krol wint niet vaak. ,,Maar met die winst van de wereldbeker in Heerenveen heb ik wel laten zien dat het kan op de 1500 meter”, zei hij. ,,Maar dit is natuurlijk de mooiste zege van mijn loopbaan.”

De schaatser van Team Jumbo-Visma snelde met een indrukwekkend persoonlijk record van 1.42,58 naar de finish op het snelle ijs van Inzell. ,,Ik reed nog niet eens ideale bochten”, zei hij. ,,Maar mijn snelheid lag zo hoog.”

Krol pakte zaterdag al zilver op de 1000 meter. ,,Dan weet je dat het met de vorm wel goed zit”, stelde de winnaar die net iets sneller was dan de Noor Sverre Lunde Pedersen (1.43,16) en de Rus Denis Joeskov (1.43,20). ,,Toen ik de tijd van Pedersen zag, dacht ik dat hij zou winnen. En vooraf was Joeskov voor mij de te kloppen man. Maar ik heb gewoon gewonnen. Dat is echt niet normaal.”